Bruce Willis riappare in video per il compleanno: la famiglia è con lui

Bruce Willis riappare in video per il compleanno di 68 anni: il filmato emoziona i fan.

Bruce Willis, in occasione del suo 68esimo compleanno, è riapparso in video. L’attore, affetto da demenza frontotemporale, si è mostrato in compagnia di tutta la sua famiglia, compresa l’ex moglie Demi Moore.

Da tempo, ormai, Bruce Willis combatte contro la demenza frontotemporale. Raramente si mostra in video e quando lo fa è perché i familiari lo coinvolgono in qualcosa. E’ questo, infatti, quanto accaduto in occasione del suo 68esimo compleanno. A condividere un filmato che lo vede al centro della scena è stata l’ex moglie Demi Moore.

Bruce Willis: la sua famiglia è sempre con lui

Bruce è apparso felice di festeggiare il suo 68esimo compleanno. Nel breve filmato condiviso dall’ex moglie Demi Moore, Willis appare circondato dai suoi affetti. Tutti sono intenti ad intonare Happy Birthday to you e lui sembra comprendere che l’evento è stato organizzato proprio per lui.

I fan felici di rivedere Bruce Willis

Bruce non ha solo apprezzato il party di compleanno, ma ha anche cantato insieme alla sua famiglia e spento le candeline. “Buon compleanno Bruce Willis! Siamo così felici di poterti festeggiare oggi. Voglio bene a te e alla nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore e i calorosi auguri“, ha scritto Demi Moore a didascalia del video condiviso sui social.