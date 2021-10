Brutto incidente a Cusago, scontro frontale in curva: due feriti dopo l'impatto avvenuto alle prime luci dell'alba lungo la Strada Provinciale 114

Un brutto incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del mattino a Cusago, nell’hinterland di Milano, dove lo scontro frontale in curva fra due vetture ha fatto due feriti. Il sinistro è avvenuto, secondo la pronta ricostruzione dei media locali, intorno alle 6 del mattino di oggi, 30 ottobre, nel tratto compreso fra due rotatorie.

Cusago, scontro in curva alle prime luci dell’alba: il bilancio è di due feriti

Per la precisione l’incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 114, nel tratto di strada tra la rotonda del Viridea la rotonda di via Cusago. Il sinistro è stato subito classificato come grave, dato che lo scontro fra le due vetture coinvolte nel bel mezzo di una curva è stato violentissimo.

Scontro frontale in curva fra due rotatorie, due uomini feriti a Cusago: come stanno le vittime

E le stesse condizioni delle persone coinvolte in quel “botto” in un primo momento sono state considerate come meritevoli di codice rosso in triage di ingresso.

Ad essere coinvolti e feriti nel sinistro un uomo di 42 anni e uno di 50. Sul posto sono arrivati a razzo di mezzi di soccorso de delle Forze dell’Ordine: una squadra dei Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Locale di Milano e della territoriale dei Carabinieri, più due ambulanze e un’automedica.

Traffico bloccato in ingresso per Milano dopo scontro in curva a Cusago che ha fatto due feriti

Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo in ospedale, il secondo pare che non abbia riportato lesioni meritevoli di più di un doveroso controllo in pronto soccorso.

Durante le operazioni di intervento e soccorso il tratto di strada tra la rotonda da del Viridea a Cusago è rimasto chiuso. La Polizia Locale ha effettuato rilievi ed accertamenti fino alle 8.00 circa, con ovvi quanto inevitabili disagi al traffico mattutino in ingresso a Milano.