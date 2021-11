Aeroporto di Milano Malpensa, Bryan Adams positivo al Covid: “È la seconda volta in un mese”

Il cantante Bryan Adams è risultato positivo al Covid per la seconda volta in un mese ed è stato trasferito presso l’ospedale di Busto Arsizio.

Nella giornata di giovedì 25 novembre, il cantante Bryan Adams ha comunicato di essere risultato nuovamente positivo al Covid, per la seconda volta in un mese.

La nuova positività al SARS-CoV-2 dell’artista è emersa nel momento in cui è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa e si è sottoposto all’esame del tampone che ha dato esito positivo.

A questo proposito, il cantante ha scritto sui suoi canali social: “Quindi, me ne vado in ospedale”.

Bryan Adams, infatti, è stato trasferito presso il nosocomio di Busto Arsizio, in provincia di Varese, in Lombardia.

Il cantante Bryan Adams ha contratto il Covid per due volte, nonostante sia regolarmente vaccinato contro il SARS-CoV-2. La scoperta è avvenuta nel momento in cui l’artista canadese ha effettuato i controlli necessari all’aeroporto di Malpensa, presso il quale è giunto con un volo Emirates che era partito da New York e doveva raggiungere Dubai, facendo uno scalo a Milano.

L’annuncio della positività al Covid è stato diramato dallo stesso Bryan Adams che ha pubblicato sui suoi canali socialuno scatto che lo ritraeva all’interno dell’aeroporto e alcune foto mentre si trovava in ambulanza, dove si è sottoposto al tampone.

Dopo aver ricevuto l’esito dell’esame, il cantante ha corredato le fotografie con la seguente didascalia: “Eccomi sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese.

Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto”.