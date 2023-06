Budrio, 28enne morta in un incidente: il corpo è stato riconosciuto dai coll...

Budrio, 28enne morta in un incidente: il corpo è stato riconosciuto dai coll...

Una ragazza di 28 anni è morta in un incidente, dopo aver perso il controllo dell’auto: il corpo è stato riconosciuto dai colleghi del marito.

28enne muore nell’incidente: il corpo viene recuperata dai colleghi del marito

Stava viaggiando da sola quando avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada in via San Zenone, nella campagna di Budrio, in provincia di Bologna. Valentina De Luca, 28 anni, ha perso la vita sul colpo dopo l’incidente.

La giovane era mamma di due bimbi piccoli e abitava insieme al marito Giacomo, volontario dei vigili del fuoco. A estrarre il suo corpo dalle lamiere dell’auto sono stati proprio alcuni colleghi del consorte. I vigili del fuoco impegnati nell’intervento hanno riconosciuto subito il corpo.

Il cordoglio della comunità e della famiglia

Tutti hanno espresso profonda vicinanza al marito di Valentina e ai familiari della donna. In particolare, proprio il distaccamento “A. Romagnoli” e l’associazione Vigili del Fuoco Volontari Molinella, di cui faceva parte il marito della vittima, hanno espresso le più sentite condoglianze.

Toccante anche il ricordo del sindaco di Molinella, Dario Mantovani, che aveva sposato la coppia: