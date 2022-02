Buffalo, sparatoria in una scuola: due feriti tra cui uno studente di 14 anni

Due persone, uno studente di 14 anni e una guardia, sono rimaste ferite in una sparatoria verificatasi presso una scuola di Buffalo.

Paura in una scuola di Buffalo, dove mercoledì 9 febbraio 2022 ha avuto luogo una sparatoria in cui sono rimaste ferite due persone. Si tratta di uno studente di 14 anni, accoltellato e ricoverato in ospedale, e di una guardia di sicurezza colpita con arma da fuoco ad una gamba.

Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Sparatoria in una scuola di Buffalo

I fatti si sono verificati nel pomeriggio presso la McKinley High School di Buffalo. Secondo quanto emerso, l’incidente è stato accelerato da una rissa tra due gruppi nel parcheggio della scuola dopo la conclusione delle lezioni. Inizialmente si credeva che fossero state uccise due persone a colpi di arma da fuoco, ma indagini successive hanno confermato l’assenza di vittime.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato più volte ma è stato trasferito in ospedale dove i medici lo hanno stabilizzato. Una guardia di sicurezza ha invece subito una ferita da proiettile alla gamba ed è stata anch’essa trasferita in una struttura sanitaria. Quando l’unità dell’FBI ha fatto ingresso nel campus, studenti e personale sono entrati in isolamento. Il vicino SUNY Buffalo State College aveva anche avvertito chi si trovasse sul posto di ripararsi dato che una persona armata, presumibilmente l’autore della sparatoria, era stata vista camminare in quella direzione.

Sparatoria in una scuola di Buffalo: nessun fermo

Il commissario di Polizia ha reso noto che al momento non è stato ancora arrestato nessuno ma ha insistito sul fatto che gli investigatori stanno facendo progressi nell’identificazione del responsabile e ritengono che non vi sia alcuna minaccia immediata.