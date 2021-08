Burioni sui vaccini Covid: “Funzionano molto bene, ma bisogna farli alla svelta”

Roberto Burioni, virologo e docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha lasciato un nuovo messaggio su Twitter che parla dei vaccini.

Roberto Burioni, virologo e docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha lasciato un nuovo messaggio su Twitter che parla dei vaccini. Un nuovo messaggio per sottolineare l’importanza della campagna vaccinale.

Burioni sui Vaccini: il messaggio su Twitter

Roberto Burioni è uno dei virologi che è diventato più famoso e seguito da quando è scoppiata la pandemia Covid. Ha sempre dimostrato di voler dare la sua opinione in ogni situazione, attraverso le tante ospitate in televisione e attraverso il social network Twitter, di cui fa largo uso. In diverse occasioni si è lasciato prendere la mano, tanto che è stato addirittura denunciato dal Codacons per un post che aveva condiviso, in cui parlava delle persone che non vogliono vaccinarsi in modo molto fuori luogo e poco professionale.

Il Codacons aveva chiesto la sua radiazione dall’albo dei medici. Il virologo ha continuato ad usare il social e lasciare i suoi messaggi, come quello condiviso da poco sui vaccini.

Burioni sui vaccini: “Funzionano molto bene”

“I vaccini funzionano, pure molto bene. Però bisogna vaccinarsi, fatelo alla svelta” ha scritto questa volta Roberto Burioni su Twitter. Il virologo, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha voluto sottolineare ancora una volta l’importanza della campagna vaccinale.

In questa occasione ha usato parole e modi opportuni e adatti al suo ruolo di medico, senza scatenare polemiche. Al suo messaggio ha voluto allegare il grafico sull’incidenza dei casi di Covid-19 registrati dall’1 luglio in Israele tra gli over vaccinati e i non vaccinati. Due curve che fanno notare delle grandi differenze tra i due gruppi, con una forte prevalenza di non vaccinati, nonostante sia stato comunicato dal Paese in questione che i casi tra i vaccinati sono tantissimi.

Burioni sui vaccini anti-Covid

Roberto Burioni nei giorni scorsi ha sottolineato che i vaccini anti-Covid sono molto efficaci nel proteggere le forme gravi della malattia e nell’ostacolare il contagio. Il virologo ha spiegato che tutti i vaccini non hanno un’efficacia al 100%, ma sono comunque molto utili. Ha parlato di quellod del morbillo e della parotite, per esempio. “Parlando del vaccino contro Covid-19 ci troviamo davanti a una difficoltà particolare. Infatti cambia continuamente il virus che questo vaccino deve combattere e cambia continuamente, in un modo che non sappiamo (mentre lo sappiamo benissimo per vaccini in uso dagli anni ’60) la protezione fornita dai diversi vaccini nel tempo. Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film ‘Ritorno al futuro’ che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobbiamo accontentarci dei dati attuali e della loro incertezza” ha dichiarato.