C’è posta per te, Carmen vuole ricostruire il rapporto con il padre. Maria De Filippi compie l’impresa

La seconda storia portata a "C'è posta per te" è una vicenda di riappacificazione. Carmen vuole ricostruire il legame con il padre Luigi.

La seconda storia presentata a C’è posta per te è quella di Carmen, una giovane che è giunta in studio accompagnata dal fidanzato Valentino. Il padre della giovane Luigi si è separato dalla madre quando Carmen aveva soltanto 11 anni. La difficile situazione, già pesante a causa dei frequenti litigi con la ex moglie, anche motivi di tipi economico è degenerata quando Luigi, qualche anno dopo, si è legato alla nuova compagna Nunzia dalla quale è nato un figlio.

Infine i due finiscono per non rivolgersi più la parola. “Mi manchi tanto”, ha dichiarato Carmen.

Storia Carmen e Luigi, “Non sono qui per chiederti soldi”

La giovane inizia a parlare visibilmente emozionata. Con la voce rotta ha chiesto di riallacciare il rapporto con il padre e di non volere nulla: “Non sono qui per chiederti soldi, non mi manca niente di materiale. Vorrei solo ricostruire un rapporto con te.

Mi manchi tanto”.

Storia Carmen e Luigi, il padre: “Anche io sono stato male”

Sulle prime pare che il padre non si lasci trasportare dal momento, sottolineando come anche lui abbia sofferto molto per la situazione: “Anche io sono stato male, ma a nessuno è importato. Dopo due anni ti ricordi che hai un padre? Mi hanno fatto troppo soffrire. Mi hanno cercato solo quando avevi bisogno di soldi. Sarà anche brutto, ma mi mettevano ansia”.

Storia Carmen e Luigi, Maria De Filippi esce dallo studio

Trovare un punto d’accordo tra i due non è stato facile, tanto che molto si è spesa Maria De Filippi affinchè padre e figlia potessero ricominciare. Se infatti la compagna Nunzia ha accettato di aprire la busta, così almeno inizialmente non lo è stato per Luigi che ha chiesto di poter uscire dallo studio per poter parlare con la compagna a microfoni e telecamere spente.

Da lì a poco anche Maria De Filippi è uscita per qualche minuto dallo studio.

Sono stati attimi interminabili durante i quali Carmen e il fidanzato hanno confessato di soffrire particolarmente per l’attesa. Infine il miracolo. La conduttrice ha fatto il suo rientro e con ella anche Luigi e Nunzia. Il padre ha scelto di aprire la busta lasciandosi infine andare in un caldo abbraccio con la figlia.