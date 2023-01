C'è posta per te, la storia di Pasquale: cosa è successo dopo la puntata

Pasquale ha contattato C'è posta per te per ricucire un rapporto con i suoi figli, cresciute da un altro uomo. Come è andata dopo la puntata?

Pasquale ha contattato la redazione di C’è posta per te nella speranza di ricucire il rapporto con i suoi figli, che non vede e sente da anni e che sono state cresciute da un altro uomo.

Scopriamo cosa è successo dopo la puntata.

C’è posta per te, la storia di Pasquale e delle sue figlie

Pasquale ha contattato la redazione di C’è posta per te perché non ha rapporti con i figli, Cristina, Stefania e Matteo, da ben sei anni. Dopo nove anni di matrimonio Pasquale ha scoperto di essere stato tradito. Ha provato a stare vicino ai figli a Milano, ma quando la moglie si è legata ad un altro uomo e lui ha perso il lavoro ha deciso di tornare a Napoli.

La rottura definitiva è arrivata quando ha scoperto che il figlio piccolo avrebbe ricevuto la comunione ma lui non era stato invitato. A quel punto è scoppiato un litigio e una delle figlie lo ha minacciato, così Pasquale ha deciso di non cercarli più ma di aspettare un loro passo verso di lui, che non arriva. L’uomo ha scritto a Stefania, Cristina e Ciro, compagno dell’ex moglie, che le figlie chiamano papà.

I tre hanno accettato l’invito e Pasquale ha ringraziato Ciro per aver cresciuto le sue figlie.

Cristina ha dei bei ricordi ed è pronta a perdonare il padre, anche se tutti sono rimasti colpiti per il fatto che lo chiamava per nome. Stefania, invece, è rimasta traumatizzata e non vuole perdonarlo. Ciro ha ringraziato Pasquale per le belle parole ma ha spiegato che le ragazze non sono ancora pronte, tanto che hanno deciso di chiudere la busta, con la promessa di sentirsi con calma fuori dal programma.

Cosa è successo dopo la puntata

I telespettatori hanno sperato che il padre sia riuscito a riallacciare i contatti con le figlie. Gli utenti, però, si sono resi conto che l’account ufficiale di C’è posta per te non ha pubblicato aggiornamenti su questa storia, per questo hanno ipotizzato che in realtà il chiarimento non sia mai avvenuto. Probabilmente la famiglia non è riuscita a ritrovarsi, altrimenti la redazione della trasmissione avrebbe aggiornato i telespettatori.