L'incidente con la moto è successo poco dopo mezzanotte, a Milano in via Santander

Il tragico incidente in moto si è consumato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre. La donna, che viaggiava come passeggero, è rimasta gravemente ferita.

Incidente in moto: cade e finisce contro il guardrail

Secondo le prime ricostruzioni la moto, guidata da un uomo di 45 anni, ha sbandato, scivolando sull’asfalto e schiantandosi violentemente contro il guardrail. L’incidente è accaduto intorno a mezzanotte e mezza nel quartiere Barona. Sul posto sono subito intervenute un’ambulanza ed un’auto medica, insieme alla Polizia locale. I sanitari del 118 hanno immediatamente trasportato la 32enne al porto soccorso dell’Ospedale Niguarda, in codice rosso.

Le condizioni della donna

Le condizioni del passeggero sono apparse da subito molto gravi. La donna era vigile e cosciente anche durante il trasporto in ospedale, ma ha riportato una profonda ferita alla gamba, dovuta probabilmente all’impatto contro il guardrail. Il 45enne alla guida della moto, invece, è rimasto illeso e ha rifiutato di sottoporsi ai controlli di routine in pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiaro il motivo per cui l’uomo abbia perso il controllo della moto. Per il momento la Polizia sta effettuando i rilievi. Si è, tuttavia, escluso il coinvolgimento di altri veicoli.