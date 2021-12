Cagliari, 68enne morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata

Un uomo di 68 anni è stato travolto da un'auto questa mattina a Cagliari. Il conducente non si è fermato e l'uomo non ce l'ha fatta

Cagliari, morto un 68enne travolto da un’auto pirata: la dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita dopo che sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso. Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo, un 68enne di Cagliari, stesse attraversando la strada, in via Bacaredda, circa alle 7 di qeusta mattina, quando un’auto pirata l’ha investito.

Cagliari, morto un 68enne travolto da un’auto pirata: omissione di soccorso

Il conducente del mezzo, un automobile bianca, non si è fermato a soccorrere l’uomo che aveva appena investito.

La scena è stata vista da qualche passante che ha provveduto a chiamare i soccorsi: Polizia e medici del 118.

Cagliari, morto un 68enne travolto da un’auto pirata: l’arrivo dei soccorsi

Nonostante l’immediato arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e della polizia locale, coordinata dal comandante Guido Calzia, purtroppo per il 68enne non c’è stato nulla da fare. La polizia locale è a caccia al conducente dell’auto pirata.