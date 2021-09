Cagliari, 73enne rischia fino a 6 anni di carcere per un furto in negozio da 8 euro con cui aveva sottratto da un magazzino tre scatole di aghi

Paradossale vicenda a Cagliari, dove un 73enne rischia fino a 6 anni di carcere per un furto in negozio da 8 euro. In cosa era consistito quel crimine? L’uomo aveva cercato di sottrarre di nascosto tre scatolette di aghi per la macchina da cucire da un grande magazzino di Cagliari.

Valore complessivo della refurtiva-corpo del reato? Circa 8 euro.

Rischia 6 anni per un furto da 8 euro: il “maxi furto” di tre scatole di aghi da cucire

Non certo un maxi furto da copertina ma pur sempre una violazione del codice penale che la procura ha censito perfino con la formula di aggravio della destrezza. L’anziano deve perciò andare a processo e rischia una condanna fino 6 anni di carcere per furto aggravato.

In aula con il rischio di una condanna a 6 anni per un furto da 8 euro: lo stupore dello stesso giudice

La storia, pur rispettando rigorosamente i canoni di applicazione della procedura, è ovviamente incredibile e lo stesso indagato oggi imputato non si aspettava di andare a dibattimento. E non solo lui; secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna perfino il giudice monocratico a cui è stato rubricato il procedimento avrebbe affermato al sostituto ormai divenuto Pm d’aula: “Ma davvero volete farmi fare questo processo?”.

Si occupa di terrorismo il Pm che potrebbe chiedere 6 anni per un furto da 8 euro di aghi da cucire

Sempre i media locali asseriscono, per accentuare il paradosso, che il Pubblico Ministero assegnato in rotazione e non certo per accanimento al dibattimento è addirittura Danilo Tronci, requirente che di solito si occupa di terrorismo ed eversione.