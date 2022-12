Cagliari, si suicida in ospedale mentre era in isolamento per Covid: morto un...

Cagliari, si suicida in ospedale mentre era in isolamento per Covid: morto un...

Cagliari, si suicida in ospedale mentre era in isolamento per Covid: morto un...

Terribile tragedia a Cagliari, dove un paziente di 57 anni, in isolamento per Covid, si è suicidato in ospedale.

Terribile tragedia a Cagliari, dove un paziente di 57 anni, in isolamento per Covid, si è suicidato in ospedale.

È stata subito avviata un’indagine interna.

Cagliari, si suicida in ospedale mentre era in isolamento per Covid: morto un 57enne

In un ospedale di Cagliari è avvenuta una terribile tragedia, nella tarda serata di mercoledì 7 dicembre. Un dramma che ha lasciato tutti sotto choc e che ha portato ad avviare un’indagine interna. Un paziente di 57 anni, che si trovava ricoverato in isolamento per Covid, si è suicidato all’interno dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

L’uomo si è tolto la vita in una delle sale interne della struttura sanitaria. Questo improvviso ed estremo gesto ha lasciato tutti sconvolti.

Disposta un’indagine interna

Il personale in servizio all’interno dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari è immediatamente intervenuto per prestare soccorso al paziente di 57 anni che ha deciso di togliersi la vita. Sul posto sono arrivati subito il Direttore sanitario della Asl di Cagliari, Roberto Massazza, e le forze dell’ordine.

Il magistrato di turno ha subito disposto la perizia medico-legale e la direzione della Asl di Cagliari ha già avviato un’indagine interna per verificare la dinamica dei fatti.