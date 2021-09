Cagliari, tenta di darsi fuoco con un secchio di benzina: poliziotto lo salva ma resta ustionato

A Cagliari un uomo tenta di darsi fuoco con della benzina, ma viene salvato da alcuni poliziotti. Uno di loro è gravemente ustionato.

A Cagliari si è verificato un fatto nelle scorse ore che sarebbe potuto costare la vita a più di una persona. Ad innescare il rischio, per se per gli altri, è stato un uomo di orgini romene che ha tentato di darsi fuoco con della benzina davanti ad un bar della città.

Cagliari, tenta di darsi fuoco

Non appena l’uomo a iniziato a scompargere il proprio corpo con il liquido infiammabile è arrivata la segnalazione allle forze dell’ordine e due agenti della Squadra volante della Questura di Cagliari sono prontamente intervenuti.

Tenta di darsi fuoco a Cagliari

Proprio il loro arrivo ha permesso il salvataggio dell’uomo, anche se purtroppo i poliziotti stessi sono rimasti feriti e per uno di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso per le ustioni ricevute.

A quanto si apprende, avrebbe tentato di soccorrere il collega 50enne a sua volta ustionato.

Cagliari, tenta di darsi fuoco: feriti due poliziotti

Dalle prime indagini svolte dalle forze dell’ordine sembrerebbe che l’uomo che aveva tentato di darsi fuoco con la benzina avesse l’intenzioni di togliersi la vita e dare alle fiamme l’intero bar.