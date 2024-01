Una bambina di 5 anni è caduta dal secondo piano di un palazzo in via Volta, a Caivano (provincia di Napoli). La piccola, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari e, secondo quanto ricostruito al momento, sembra che fosse sola in casa al momento della caduta. La bimba è stata trasportata all’ospedale Santobono, in prognosi riservata.

La caduta dal secondo piano

La bimba di 5 anni è precipitata dal balcone, posto al secondo piano, di un palazzo in via Volta, a Caivano. Secondo quanto si è appreso, pare che la caduta sia stata attuita da fili per stendere la biancheria. Subito trasportata all’ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ricoverata con prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti sul sulla piccola attraverso una Tac total body, per verificare i danni subiti nell’impatto con il suolo.

Le indagini

Ad ingagare su quanto accaduto sono i carabinieri, giunti subito sul posto: da quanto fin qui ricostruito, pare che la piccola, al momento della caduta, fosse da sola in casa e potrebbe quindi trattarsi di un tragico incidente. Sono comunque in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, si cercherà di chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità.

