Calabria, piromane scoperto da un drone cerca di abbatterlo coi sassi

L'episodio è avvenuto nei giorni in cui la Sicilia è avvolta dalle fiamme: la denuncia è arrivata dal presidente della regione Calabria, Occhiuto.

Questi giorni sono particolarmente complicati dal punto di vista climatico per il territorio italiano: da una parte ampie zone della penisola sono state colpite da violente perturbazioni, dall’altra il caldo non ha dato tregua, specie nel Sud Italia dove sono scoppiati diversi incendi, senza contare che in molte zone del catanese manca l’acqua potabile. Anche la Calabria è stata interessata dagli incendi.

Un piromane, in particolare, è stato scoperto mentre appiccava il fuoco nei boschi. La denuncia arriva dal presidente della regione Calabria, Occhiuto.



Calabria, piromane scoperto dai droni mentre appicca il fuoco

In un video condiviso sui social, il presidente della regione Calabria ha esordito così: “La Calabria è una regione civile. Però ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi come questo piromane che abbiamo beccato. La cosa assurda è che ha tentato anche di abbattere il drone che lo stava riprendendo, lanciandogli contro alcune pietre. Ma da dove viene? Dalle caverne?”.

“Piromane beccato, inseguito e denunciato”

Com’è stato evidenziato nel breve video, i dronisti hanno avvistato del fumo provenire da un canneto. Quando si sono avvicinati si sono resi conto che si trattava di un piromane: “Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo perché l’unico modo di contrastare la stupidità di chi rovina e incendia i boschi della Calabria è la deterrenza. Sappiano che li prendiamo, non ci sono pietre utili ad abbattere i droni. Sto denunciando tutto ai carabinieri perché anche quest’anno sugli incendi tolleranza zero”.