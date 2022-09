Calabrone punge anziano e i carabinieri gli salvano la vita

Arriva dalla Basilicata la storia a lieto fine di un calabrone che punge un anziano e dei carabinieri della stazione locale che gli salvano la vita

Arriva dalla Basilicata la bella storia con lieto fine ma con momenti di vero terrore di un calabrone che punge un anziano e dei carabinieri locali che gli salvano la vita. Secondo il racconto effettuato proprio da una “velina” dell’Arma riportata sulla pagina Facebook della Benemerita la vittima si è accasciata proprio davanti l’ingresso della caserma di Ferrandina, in provincia di Matera.

Calabrone punge anziano e i carabinieri lo salvano

Ad un certo punto infatti un anziano si è accasciato davanti al cancello d’ingresso della caserma dei carabinieri del suo paese. L’uomo ha provato quindi ad aggrapparsi alla recinzione metallica, “senza riuscire neanche a citofonare”. A quel punto sono entrati in azione i Carabinieri di Ferrandina, il cui piantone aveva assistito alla terribile scena.

I soccorsi sul posto e l’arrivo dei sanitari

I militari hanno portato il ferito all’interno in condizioni di salute precarie e lo hanno disteso su un fianco in posizione di sicurezza.

Poi i carabinieri hanno immediatamente allertato sanitari, che “lo stabilizzano e trasportano d’urgenza in ospedale. L’uomo, ora fuori pericolo, era stato punto da un calabrone nel proprio podere agricolo”. Ma perché allora era andato dai Carabinieri? “Sentendosi in procinto di perdere i sensi, era riuscito a raggiungere, con le ultime forze, il primo luogo che viene in mente quando si è in cerca di aiuto: la Stazione Carabinieri”. E quello è il luogo dove l’aiuto arriva sempre.