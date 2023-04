Calcio, Digitalbits: "Ridefinizione delle partnership con Roma e Inter"

Digitalbits sparisce dalle maglie di Roma e Inter. La Fondazione proprietaria del brand, sponsor di maglia dei due prestigiosi club calcistici, risponde attraverso una nota e spiega: “Avviato processo per la ridefinizione delle partnership“.

Roma e Inter oscurano il marchio, Digitalbits: “Rimodulazione della partnership“

In buona sostanza, secondo fonti di stampa, ci sarebbero alcuni problemi con il versamento di tranche di sponsorizzazione. Questa la ragione che avrebbe spinto i due club ad oscurare lo sponsor dalle maglie.

La nota di Digitalbits

In una nota la Fondazione spiega: “Digitalbits foundation ha intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brand Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e di utilizzo della tecnologia blockchain“.

Digitalbits sottolinea che “i contratti di sponsorizzazione riguardanti l’esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara labs“, questa all’epoca era infatti proprietaria del marchio.

“Digitalbits foundation rappresenta la comunità e l’ecosistema che hanno l’obiettivo di promuovere la tecnologia blockchain ed il suo utilizzo“, concludono nella nota.