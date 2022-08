Calciomercato, dopo Kostic la Juventus piomba su Depay

La Juventus prova a completare la sua rosa con un nuovo colpo di calciomercato: Cherubini prova l'affondo su Memphis Depay

Dopo l’approdo sempre più vicino alla Juventus di Filip Kostic, il Ds juventino Federico Cherubini si concentra sul reparto di attacco e prova a chiudere anche il trasferimento di Memphis Depay. L’ex numero 9 del Barcellona, che ha appena dovuto cambiare il suo numero a causa dell’arrivo in blaugrana di Lewandowski, è pronto a lasciare la Spagna.

Juventus, Cherubini prova l’affondo su Depay del Barcellona

La Juventus potrebbe presto completare il trasferimento in bianconero dell’attaccante olandese Memphis Depay. L’Orange, che ha appena terminato un buon anno al Barcellona senza particolari squilli di tromba, non sarebbe più nei piani dei blaugrana che, anzi, hanno disperato bisogno di cedere qualche pedina per poter iscrivere i suoi nuovi acquisti al campionato. Depay potrebbe quindi approdare alla Juventus, attiva più che mai in queste ore sul calciomercato: la sua versatilità potrebbe essere un’arma importante per Massimiliano Allegri, alla ricerca di un jolly d’attacco dopo l’addio a Dybala.

Il mercato della Juventus e il contratto offerto a Depay

Il Barcellona sarebbe pronto a lasciare consensualmente Depay, che firmerebbe un nuovo contratto con il club di Torino per le prossime due stagioni. Una grande opportunità per l’olandese, ormai non più giovanissimo e probabilmente alla ricerca dell’ultimo grosso contratto della sua carriera.