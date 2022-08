Juventus, in chiusura l’accordo con l’Eintracht per Kostic

Per l'arrivo di Kostic alla Juventus ci siamo quasi: Massimiliano Allegri avrà presto a disposizione il nuovo esterno sinistro

La Juventus sta per chiudere l’ennesimo colpo di un’ottima sessione di calciomercato estivo. Dopo l’arrivo in bianconero di Gatti, Bremer, Pogba e Di Maria, anche Kostic sta per firmare un contratto con il club di Torino. L’esterno serbo è quello che serviva ad Allegri per completare la rosa.

Kostic alla Juve, è fatta! L’accordo tra i club è in chiusura

Ad annunciarlo è il solito Gianluca di Marzio, sul suo sito ufficiale ‘gianlucadimarzio.com’. Il guru del calciomercato italiano ha fatto sapere che l’accordo tra Juventus ed Eintracht Francoforte per portare in bianconero Filip Kostic, è più vicino che mai. Il forte esterno, protagonista nell’ultima edizione di Europa League vinta proprio dalla squadra tedesca, potrà sopperire a quella che era una delle poche falle della rosa juventina.

L’assenza in Supercoppa e l’arrivo a Torino

Kostic, da quanto emerge, non sarà disponibile per il match tra l’Eintracht e il Real Madrid valido per la Supercoppa Europea. Un ulteriore indizio di mercato che indirizza il serbo verso Torino. L’accordo economico tra le due società è ormai ad un passo: Kostic dovrebbe arrivare alla Juventus per una cifra vicina ai 17 o 18 milioni di euro.