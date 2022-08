Calciomercato Inter, si pensa ad Akanji: il Borussia Dortumund fa muro

L'Inter sta provando a chiudere per l'ultimo rinforzo della sua rosa: il nuovo difensore centrale, che sostituirà Ranocchia, potrebbe essere Akanji

L’Inter si è mossa molto in anticipo in questa sessione di calciomercato estiva. Chiusi gli arrivi di Onana, Bellanova, Asslani, Mkhitaryan e soprattutto il ritorno di Lukaku, la società nerazzurra si può ora concentrare sull’ultimo innesto: il difensore centrale che andrà a sostituire Andrea Ranocchia.

Inter, idea Akanji per la difesa: il Borussia Dortmund spara alto

L’ultima idea di Marotta e Ausilio risponde al nome di Manuel Akanji, forte difensore svizzero in forza al Borussia Dortumund. Secondo quanto raccolto dalla squadra mercato di ‘Sky Sport‘, gli agenti del giocatore sarebbero già stati a Milano, nei giorni scorsi, per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Lo svizzero sarebbe disposto a trasferirsi all’Inter a titolo definitivo, ma le finanze del club, attualmente, non permettono ai nerazzurri di spendere grosse cifre sul mercato.

Il nodo resta il prezzo del cartellino del giocatore: il Borussia Dortumund non chiede meno di 15 o 20 milioni di euro.

L’uscita di Casadei e nuovi soldi per il mercato

Nel frattempo, però la dirigenza interista sta chiudendo la cessione del giovane Cesare Casadei al Chelsea. Il talentino, riconosciuto in tutta Europa per il suo probabile futuro radioso, potrebbe lasciare la Primavera dell’Inter e accasarsi ai Blues per 15 milioni.

A quel punto l’Inter potrebbe reinvestire parte del tesoretto sul nuovo difensore che serve ad Inzaghi.