Calciomercato Juventus, Nicolò Zaniolo torna ad essere un obiettivo?

La Juventus potrebbe affondare il colpo su Nicolò Zaniolo: il calciatore classe 1999 in forza alla Roma potrebbe presto trasferirsi in bianconero

La Juventus ha iniziato la stagione 2022-23 come meglio non poteva, con una vittoria netta per 3 a 0 inflitta al Sassuolo davanti ai tifosi dell’Allianz Stadium. Protagonisti assoluti della serata sono stati Dusan Vlahovic, che ha segnato una doppietta, e Angel Di Maria, presentatosi ai suoi nuovi tifosi con una prestazione magistrale, prima di uscire per un piccolo infortunio.

Il problema infortuni è proprio l’unico neo di questo inizio campionato della Juve, che potrebbe quindi tornare sul mercato per rinforzare la propria rosa.

Juventus, si riaccendono le voci di mercato attorno a Zaniolo

A lanciare l’indiscrezione è stata la ‘Gazzetta dello Sport‘: Nicolò Zaniolo potrebbe traferirsi dalla Roma alla Juventus in questa sessione di mercato. Secondo la Rosea, l’interessamento dei bianconeri per il trequartista classe ’99 non si è spento dopo l’acquisto di Angel Di Maria.

Allegri potrebbe avere bisogno di un nuovo rinforzo sulla trequarti e il nome di Zaniolo corrisponde all’identikit fornito dall’allenatore livornese alla società di Torino.

La trattativa con la Roma

Da quanto si apprende, la trattativa tra Juventus e Roma non è ancora ufficialmente iniziata. Nuovi contatti, però, potrebbero esserci nei prossimi giorni. Mourinho ha già fatto capire di non volersi privare del talento del suo numero 22, utile insieme a Dybala e Abraham per formare un attacco da Champions League.