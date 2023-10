Calcioscommesse, così Fagioli curerà la ludopatia: l'annuncio della Figc

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli potrà rientrare in campo tra sette mesi. La sua squalifica è stata infatti ridotta dagli iniziali 12 mesi in quanto cinque mesi sono stati commutati in “prescrizioni alternative”. Ciò significa all’atto pratico che l’atleta bianconero dovrà seguire un preciso piano riabilitativo per curare la ludopatia. La Figc, attraverso una nota pubblicata sul portale istituzionale, ha spiegato nel dettaglio cosa prevede l’accordo tra Fagioli e la stessa federazione.

Calcioscommesse, così Fagioli potrà curare la ludopatia: la comunicazione della FIGC

La FICG nel documento ha scritto che è stato raggiunto “un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA”.

Cosa prevede il piano di riabilitazione della FIGC

Non ultimo la Federazione ha dichiarato che, per ciò che riguarda le prescrizioni alternative “Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC”.