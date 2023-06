Caldo in arrivo: consigli e miglior condizionatore portatile

Il caldo in arrivo si combatte meglio se ci si prepara tempestivamente. Vediamo insieme tutti i dettagli per arrivare preparati all'estate.

Caldo in arrivo

Con l’estate ormai alle porte, dovremmo iniziare ad abituarci alle ondate di caldo in arrivo e, dunque, iniziare a prendere dei provvedimenti sia per sentire meno caldo e sia per tutelare la salute delle persone fragili che, a causa del caldo torrido, potrebbero subire delle conseguenze.

Non solo divertimento e relax, dunque! Sfortunatamente, anche quest’anno dovremo affrontare i risvolti meno positivi della stagione estiva e potremmo farlo adottando accorgimenti semplici, ma pratici e, soprattutto, per quanto riguarda il caldo, in modo particolare, facendo affidamento sul miglior condizionatore portatile.

Caldo in arrivo: consigli

Quando si parla del caldo in arrivo, sempre meno spesso, sfortunatamente, si pensa all’aspetto più problematico del caldo, ovvero, gli effetti collaterali che questo può provocare. In linea di massima, il caldo può danneggiare, potenzialmente, tutte le persone, ma gli anziani, i bambini e le persone affette da patologie particolari sono le persone più esposte. Tra queste, poi, vi sono persone che, a causa dell’assunzione di farmaci particolari, non riescono a difendersi dal caldo come si difenderebbe una persona sana.

Adottare quotidianamente qualche accorgimento può fare la differenza, sia nel caso siamo persone sane, sia nel caso siamo persone esposte. Quali sono questi accorgimenti?

In primo luogo, si dovrebbe modificare lo stile di vita, a partire dall’alimentazione. Evitate i piatti elaborati, le spezie e, in generale, il cosiddetto cibo spazzatura. E’ preferibile puntare sugli alimenti di stagione e non farsi mai mancare in tavola un piatto di verdura, sia cotta che cruda. La verdura è ricca di fibre, pertanto, aiuterà a sentirsi più sazi e più a lungo, inibendo, in questo modo, il senso di fame che si avverte tra un pasto principale e l’altro. Inoltre, la verdura è un piatto leggero, ricco di acqua, fondamentale per perdere peso e restare in forma, ma anche per mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Il discorso fatto in relazione alla verdura vale anche per la frutta. In questo caso, però, è preferibile consumare la frutta per intero, piuttosto che frullarla per preparare, appunto, dei frullati o un succo di frutta. Il frutto intero contiene fibre essenziali per noi, che perderemmo se dovessimo triturarla o sminuzzarla.

Nel corso della giornata, fate anche più di una doccia fresca e abbiate cura di mettere i piedi a bagno, di tanto in tanto. Si consigliano anche degli impacchi di ghiaccio su polsi, nuca e fronte.

Allenatevi preferibilmente fuori casa, nelle ore più fresche della giornata. E, se siete voi ad occuparvi della cucina, oltre a preferire menù leggeri e salutari, cucinate nelle ore più fresche della giornata.

Quando siete all’aperto, prima di uscire, ricordatevi di applicare la protezione solare, per proteggere la pelle dai danni del sole, e di indossare un cappello, per la stessa ragione. Tuttavia, vi consigliamo di non uscire nelle ore più calde della giornata e, se proprio dovete, cercate di trovare, di tanto in tanto, un riparo all’ombra.

Indossate sempre abiti larghi, dai colori chiari e traspiranti.

Caldo in arrivo: miglior condizionatore portatile

Il modo migliore per combattere il caldo in arrivo, oltre ad adottare gli accorgimenti sopra menzionati, è soprattutto quello di accendere in casa un condizionatore. Non tutte le persone ne hanno uno o sono propense ad un utilizzarlo, in parte, per il costo d’acquisto, in parte, anche per la bolletta. Artic Cube, però, si distingue da questo punto di vista, anche per i tanti vantaggi che offre. Procediamo, però, con ordine.

Artic Cube è un condizionatore portatile di nuova generazione che, oltre a non richiedere alcuna installazione, funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad acqua. In sostanza, prima di accendere Artic Cube, è necessario riempire il serbatoio d’acqua e collegare, solo dopo, l’unità alla presa di corrente elettrica. Cosa succede a questo punto? L’aria calda della stanza verrà catturata dal condizionatore e spinta contro il filtro bagnato d’acqua. In questo modo, l’acqua inizia ad evaporare e si diffonde, nella stanza, sotto forma di aria fresca.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Piccolo nelle dimensioni, Artic Cube è dotato di un motore potente e silenzioso, con tre livelli di velocità. La luce soffusa che emana di notte concilia il sonno. Artic Cube raffredda una stanza in poco tempo, può essere collocato dove serve ed ha un’autonomia di otto ore.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

