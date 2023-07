Caldo non dà tregua: come trovare sollievo in casa

Sembra che stiano per arrivare giornate particolarmente intense dal punto di vista meteorologico. Gli stessi esperti hanno già annunciato che già dal prossimo weekend ci saranno temperature molto alte un po’ in tutta Italia segnando il primo vero fine settimana di estate. Quindi, è bene prepararsi con i giusti accorgimenti. per fronteggiare il caldo del periodo.

Dopo giorni e settimane di pioggia, sembra che, in base alle ultime previsioni meteo, il caldo sta per giungere nei giorni prossimi, con le temperature che dovrebbero toccare quote molto alte e preoccupanti in tutta Italia, quindi è bene prepararsi anticipatamente.

Sta per arrivare Scipione, l’anticiclone africano che porta la prima seria e preoccupante ondata di caldo sul paese con le temperature che inizieranno ad aumentare considerevolmente. Secondo quanto affermato dagli esperti meteorologici, l’aumento delle temperature interesserà anche l’Italia. Si prospettano giorni roventi, non solo di caldo, ma anche di tanta umidità.

Il caldo torrido si farà sentire, non solo durante il giorno, ma sarà anche accompagnato da afa e notti tropicali con la temperatura che non scende al di sotto dei 20°. Il sole sarà presente da nord a sud, anche se delle nubi potranno essere presenti al nord ovest, a partire da martedì. Alcune zone potrebbero essere attraversate da temporali, soprattutto nelle Alpi, ma le temperature elevate si faranno sentire.

Caldo non dà tregua: cosa fare

Con le temperature elevata e il caldo che continua a non dare tregua, conviene proteggersi nel modo migliore. Con le temperature molto elevate, la casa rischia di trasformarsi in una vera e propria bolla di calore e, per mantenerla fresca, bisogna adottare alcuni utili accorgimenti e situazioni valide.

Sono diversi i consigli che aiutano a tollerare le alte temperature in casa senza tanti sprechi e provando a risparmiare. Chiudere le finestre o tenerle abbassate durante le ore più calde sicuramente aiuta a non far entrare troppo il sole e il calore. Le finestre si possono lasciare aperte al mattino o durante la notte per far circolare aria fresca.

Dal momento che anche l’umidità accompagna il caldo torrido, in arrivo a breve, è possibile limitarla con scelte intelligenti. Per esempio, la doccia o il bucato si possono fare durante le ore fresche della giornata in modo da evitare la formazione di vapore e, quindi, avere meno caldo.

L’uso di tende chiare da mettere al balcone o in terrazzo, insieme anche a delle zanzariere, possono sicuramente contribuire a schermare la luce del sole e quindi dare un po’ più di freschezza all’ambiente. Un ombrellone da posizionare in terrazzo aiuta a creare delle zone d’ombra e non avvertire troppo i forti raggi del sole.

Caldo non dà tregua: miglior rimedio portatile

