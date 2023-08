California, terremoto di magnitudo 5.1: arriva in contemporanea anche la tempesta tropicale Hilary

Grande paura nelle ultime ore in California, lo stato Usa è alle prese con la tempesta tropicale Hilary (la prima in oltre 80 anni), e contestualmente è stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.1.

La segnalazione è stata diramata dall’USGS: una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata in California ( al centro di Los Angeles) nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 agosto (ora italiana). Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o feriti, ma solamente tanta paura per la popolazione che era già preoccupata per l’arrivo sulle coste del Paese della tempesta tropicale Hilary.

L’azione della tempesta tropicale: cosa accadrà in California

Hilary era stato definito in un primo momento come un uragano, per poi essere declassato nelle scorse ore a tempesta tropicale, un volta arrivato presso le coste del Messico e della California. La sostanza, però, cambia di poco: gli esperti temono che nello Stato americano possano verificarsi forti piogge e inondazioni. Le grandi precipitazioni hanno già causato danni nell’entroterra del Messico, dove un uomo è morto, trascinato via dall’acqua mentre era in auto.