Cambiare di Alex Baroni, testo e significato

Per la serata cover di Sanremo 2022, Aka 7even canta con Arisa "Cambiare", brano di Alex Baroni: qual è il testo e il suo significato.

Alex Baroni, all’anagrafe Alessandro Guido Baroni, ha lasciato un’eredità preziosa nel mondo della musica italiana. Scomparso troppo presto e ingiustamente, in seguito a un incidente stradale, il suo ricordo è eterno. A Sanremo 2022, Aka 7even omaggerà Alex Baroni: lo farà al fianco di Arisa, durante la serata cover.

Insieme proporranno una loro versione di “Cambiare”: qual è il testo e quale il significato della canzone?

“Cambiare”, il testo della canzone di Alex Baroni

Ti nasconderai

Dentro i sogni miei

Ma io non dormirò

Mi dovrà passare

E quanti amori avrai

Che cosa gli dirai

E quanto anche di me

Io dovrò cambiare

Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore, mi dovrà passare

Per restare libero, cambiare

Ti nasconderai

Dentro gli occhi miei

Ma io non guarderò

Io dovrò cambiare

Amore che non può volare

Resterai qui fino alla fine di me

Oh, amore, mi dovrà passare

Per diventare libero, cambiare, cambiare

Combatterò con le mie notti bianche, oh

Combatterò, devo ricominciare a inventare me

Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore da dimenticare

Per diventare libero, cambiare, cambiare

E per non cadere più, cambiare.

“Cambiare”, il significato della canzone

Un invito a rialzarsi dopo una delusione, a risollevarsi dopo una difficoltà: lo racconta Alex Baroni nella sua canzone, “Cambiare”.

Il brano, infatti, racconta la fine di un amore, sottolineando la volontà di lasciarsi alle spalle una storia finita e la necessità di voltare pagina e cambiare.