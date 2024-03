Nel milanese, un camion ha investito una donna che adesso si trova in gravi condizioni di salute. L'accaduto.

Un incidente nel milanese ha coinvolto una donna che è stata investita da un cambio e che ora è in condizioni di salute gravi. Scopriamo che cos’è successo e come sta la signora.

L’incidente nel milanese

L’incidente, come vi abbiamo anticipato, è accaduto nel milanese. Ad essere più precisi, ad Arluno, in via Adua. Il fatto si è verificato durante la giornata di ieri, lunedì 11 marzo, nel pomeriggio, attorno alle ore 16.30. Una donna di 60 anni è stata investita da un camion molto grande.

Le condizioni della donna

Immediatamente dopo il terribile episodio, le condizioni di salute della donna sono apparse abbastanza complicate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ed una macchina medica. La vittima è stata quindi trasportata presso l’ospedale di Legnano dove attualmente si trova ancora. Al momento, come ha fatto sapere l’Agenzia regionale di emergenza urbana, la 60enne sarebbe in gravi condizioni. Da quanto è emerso avrebbe riportato dei traumi alla gamba e in viso.

Le indagini sono in corso

Mentre tutti noi speriamo che la donna possa riprendersi quanto prima, le forze dell’ordine stanno indagando su quanto è accaduto. Sul luogo dell’incidente, infatti, si erano regati anche gli agenti che adesso stanno investigando.