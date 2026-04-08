Camper nel parcheggio del supermercato ad Arco, cittadini esasperati: “Ristabilire ordine e rispetto”

Nel Comune di Arco, in provincia di Trento, torna al centro dell’attenzione il tema della gestione degli spazi pubblici, in particolare nelle aree di sosta frequentate dai camper. Alcune segnalazioni provenienti dai residenti e riportate dal movimento civico Fucina Comune evidenziano presunte criticità nella zona di Romarzollo, dove la presenza prolungata di camper nel piazzale di un supermercato sarebbe diventata oggetto di dibattito.

La questione si inserisce in un confronto più ampio su regole, controlli e decoro urbano, riportando l’attenzione sulla necessità di una gestione più chiara e condivisa degli spazi comuni.

Camper nel parcheggio del supermercato ad Arco: l’allarme dei cittadini

Nel dibattito che riguarda il territorio del Comune di Arco, in Trentino Alto-Adige, il movimento civico Fucina Comune riporta l’attenzione su alcune criticità legate all’utilizzo delle aree pubbliche, con particolare riferimento alla zona di Romarzollo.

In prossimità del parcheggio della Coop, accanto al cimitero, vengono segnalate presenze di camper in sosta prolungata che, secondo quanto denunciato, non rappresentano episodi isolati ma una condizione che si ripresenta in più punti del territorio comunale. Le segnalazioni dei cittadini, definiti “esasperati” dagli stessi rappresentanti del movimento, contribuiscono a riportare il tema al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando una percezione diffusa di mancanza di controllo e di una gestione non uniforme degli spazi condivisi.

Il quadro delineato viene arricchito anche da elementi concreti osservati sul territorio, come immagini di aree utilizzate in modo continuativo e situazioni che, a detta dei promotori della segnalazione, mostrano segnali di degrado, tra cui rifiuti. In questo contesto, il movimento sottolinea che il problema non sarebbe la presenza in sé dei camper, quanto piuttosto l’assenza di regole chiare e di un’applicazione costante delle stesse. Come viene riportato: “Non servono tante parole, il numero di camper presenti è evidente e la situazione è ormai sotto gli occhi di tutti”. L’insieme di queste condizioni alimenta il dibattito sulla necessità di una gestione più attenta e strutturata degli spazi urbani, anche in relazione al decoro e alla vivibilità complessiva delle aree pubbliche.

Camper nel parcheggio del supermercato ad Arco, cittadini esasperati: “Ristabilire ordine e rispetto”

Sul piano delle possibili soluzioni, Fucina Comune richiama interventi già ipotizzati in passato e mai pienamente attuati, sostenendo che “Le soluzioni c’erano, erano pronte e concrete”. Tra queste vengono citati strumenti come sistemi di regolamentazione degli accessi alle aree di sosta, ad esempio mediante barriere controllate, e un maggiore coordinamento con la Polizia locale per garantire il rispetto delle disposizioni. Parallelamente, viene evidenziata l’importanza di indirizzare i camperisti verso strutture dedicate e attrezzate, come quelle gestite da AMSA, così da favorire una gestione più ordinata e sostenibile dei flussi turistici itineranti.

Il movimento critica inoltre un approccio percepito come troppo permissivo, che rischierebbe di trasformarsi in una mancanza di regole effettive: “Una tolleranza diffusa, un ‘vivi e lascia vivere’ che rischia di trasformarsi in totale assenza di regole”. Secondo questa lettura, l’assenza di controlli costanti e di indicazioni chiare contribuirebbe a situazioni di disordine e a una progressiva perdita di equilibrio nella gestione degli spazi pubblici. Da qui la richiesta di un cambio di rotta basato su interventi concreti, maggiore vigilanza e una linea amministrativa più incisiva. Il messaggio finale ribadisce un principio considerato centrale: “Serve ristabilire ordine e rispetto degli spazi pubblici”, insieme all’idea che la convivenza possa funzionare solo quando le regole sono definite, applicate e uguali per tutti.