Non solo il terremoto di magnitudo 4. Anche i cittadini che vivono nell’area dei Campi Flegrei hanno dovuto fare i conti con un sisma di magnitudo 3.1 che ha svegliato molti di loro nel cuore della notte, facendoli correre in strada preoccupati e spaventati. La scossa si è verificata alle 00:51 di domenica 26 ottobre con ipocentro superificiale ed è stata avvertita distintamente a Pozzuoli ma anche in vari quartieri della periferia ovest di Napoli.

Il comune ha diffuso un comunicato urgente nei minuti immediatamente successivi: la scossa ha dato il via ad un nuovo sciame sismico, ancora in corso.

Terremoto Campi Flegrei, paura tra i cittadini per la scossa di magnitudo 3.1

Il terremoto di magnitudo 3.1 ha svegliato di soprassalto chi era andato a dormire prima di mezzanotte e chi invece era ancora sveglio è fuggito in strada per la paura di possibili crolli. Il sisma si è verificato una manciata di minuti dopo la scossa registrata in Irpinia ed in tanti hanno subito pensato che i due terremoti potrebbero essere tra loro collegati. Così non è: gli esperti hanno sottolineato che il terremoto ai Campi Flegrei è da inquadrare nel bradisismo tipico di questa zona e che, dunque, i due fenomeno non sono tra loro correlati in quanto il terremoto in Irpinia è invece legato a movimenti di faglia.

Importante il comunicato del comune di Pozzuoli diffuso sui social e rivolto alla cittadinanza: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 00:51 del 26 ottobre 2025 (UTC 22:51 del 25.10.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico

La scossa ha dato il via ad un nuovo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei tutt’ora in corso. Come segnalato dal portale dell’Osservatorio Vesuviano prima dell’1 di notte sono state registrate cinque distinte scosse, tutte con ipocentro superficiale compreso tra 1.9 e 3.7 km. Lo sciame ha epicentri in mare nella zona della solfatara oltre che ad Agnano, in via Pisciarelli, e sta proseguendo.