Can Yaman avvistato a casa di Francesca Chillemi? Il web insorge

Can Yaman avrebbe trascorso due notti a casa di Francesca Chillemi: la questione ha generato un putiferio sui social.

Alcuni paparazzi alla ricerca di scoop hanno paparazzato Can Yaman mentre usciva dalla casa dove Francesca Chillemi è solita fermarsi mentre si trova a Roma. Le immagini hanno indignato il pubblico del web.

Francesca Chillemi e Can Yaman

Mentre alcuni settimanali hanno rilanciato la notizia del presunto incontro “segreto” che avrebbero avuto Can Yaman e l’ex Miss Francesca Chillemi (nell’appartamento di lei a Roma) il web è insorto e in tanti hanno preso le difese dell’attrice (felicemente sposata con Stefano Rosso e madre di una bambina, Rania, nata nel 2016).

“Lei ha un compagno e un bimbo è proprio pochi giorni fa ha postato una storia con loro … finitela col finto gossip”, ha tuonato un utente sui social, mentre altri hannoa aggiunto: “Nemmeno un po’ di rispetto per una persona che ha una famiglia che ama tantissimo, fate pena”, “Il rispetto dove sta? Ha una figlia, ha un compagno”.

Can Yaman, secondo l’indiscrezione circolata in rete, avrebbe trascorso due notti nella casa dell’attrice con cui sta girando la fiction Viola come il mare.

I due si sono mostrati insieme anche sui social alcune settimane fa, rendendo evidente che tra loro esista uno splendido rapporto d’amicizia.

Francesca Chillemi e Yaman: la vita privata

Mentre Francesca Chillemi è felice accanto a Stefano Rosso e alla loro bambina, Rania, Can Yaman è da poco tornato single dopo la fine della sua importante storia d’amore con Diletta Leotta. I due si sono lasciati senza fornire al pubblico alcuna spiegazione e il loro addio è giunto dopo quasi un anno d’amore e l’annuncio delle loro imminenti (e mai veramente confermate) nozze.

Francesca Chillemi: chi è il comapgno Stefano Rosso

Classe 1979, Stefano Rosso è nato a Marostica in provincia di Vicenza, ed è figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel. Dopo gli studi a New York ha iniziato a lavorare presso il brand di famiglia ed è diventato presidente e founder di OTB, ossia il gruppo che controlla Diesel e marchi come Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf. Dal 2003 è legato a Francesca Chillemi e i due hanno sempre vissuto la loro storia d’amore con il massimo riserbo.

Nel 2016 il loro amore è stato coronato dall’arrivo della prima figlia, Rania.