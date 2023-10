Attimi di vera paura nell’Alto Lazio, e più precisamente nelle vicinanze di Viterbo, per un uomo di 50 anni che è stato aggredito ferocemente dal suo cane. L’animale si trovava in quel momento in macchina con il suo padrone e la moglie e, con tutta probailità, si è innervosito per qualche motivo per ora sconosciuto: a quel punto si è sporto verso il 50enne e lo ha morso al volto.

Cane azzanna al volto il padrone: l’aggressione

Il cane, che dalle informazioni pervenute dovrebbe essere di razza Maremmana, si trovava in macchina con il suo padrone e la moglie quando si è spaventato per qualcosa. Innervosito, si è improvvisamente mosso verso il 50enne che era alla guida del veicolo e lo ha morso al volto. Le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate gravissime: i denti del cane hanno affondato sul viso, staccando una parte del naso del 50enne. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 27 ottobre.

Cane azzanna al volto il padrone: l’operazione

Il 50enne si è recato immediatamente in ospedale dove è stato sottoposto ad un’operazione chirugica d’emergenza. I medici hanno ricostruito il suo naso e hanno ricucito le ferite riportate al volto: le sue condizioni di salute stanno migliorando giorno dopo giorno.