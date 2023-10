La donna ha tamponato il furgone degli operai che a sua volta ha carambolato contro di loro: l'incidente nel cantiere in strada

Il pericoloso sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 ottobre, sul raccordo a Roma, all’altezza della galleria Selva Candida. Tre operai erano al lavoro in un cantiere posizonato nella corsia di emergenza quando sono stati investiti dal loro stesso furgone, parcheggiato pochi metri lontano da loro. Una donna era uscita di strada e aveva tamponato il mezzo che ha travolto i tre lavoratori.

Auto investe tre opeari: l’incidente

Un nuovo incidente stradale macchia di sangue le strade italiane. Una donna alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del suo veicolo per motivi anocra da verificare e si è scontrata contro un furgone di operai posteggiato sul raccordo a Roma. Il camioncino si è spostato e ha travolto i tre lavoratori che si trovavano proprio davanti ad esso. Uno di loro è morto sul colpo, mentre gli altri due sono rimasti feriti e sono stati trasferiti all’opedale Sant’Andrea in codice rosso.

Auto investe tre opeari: le indagini

I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente: è possibile che la donna abbia accusato un malore e abbia così perso il controllo della sua auto, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi di una fatale distrazione. Anche la conducente del mezzo è rimasta ferita nello scontro ed è stata accompagnata in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.