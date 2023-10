Le violente e impetuose raffiche di vento che stanno accompagnando il maltempo nel Lazio e che sono state registrate soprattutto a Roma stanno provocando la caduta di alberi e rami: in un simile contesto, due motociclisti sono rimasti feriti.

Maltempo a Roma, motociclisti feriti da un albero e un ramo caduti

Roma è in balia di forti raffiche di vento che stanno raggiungendo addirittura i 50-55 km/h. In alcune aree, come Civitavecchia e il Colle Prenestino, sono stati sfiorati picchi di 70 km/h. la situazione climatica ha spinto i cittadini in difficoltà a rivolgersi alle autorità: nel primo pomeriggio di lunedì 30 ottobre, la Polizia locale di Roma Capitale ha ricevuto una cinquantina circa di segnalazioni.

Tra le differenti segnalazioni arrivate alla polizia, ce ne sono state diverse che hanno riguardato alberi e rami pericolanti o caduti. Un albero, in particolare, è stato sradicato dal vento in via della Magliana, in corrispondenza del civico 86, e ha travolto un motociclista di passaggio che è rimasto ferito.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i poliziotti del Gruppo Marconi. Il centauro è stato identificato come un uomo di 59 anni ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Nonostante la complessità del suo quadro clinico, il motociclista non è in pericolo di vita.

Il secondo incidente

Intorno alle ore 16:00 di lunedì 30 ottobre, poi, è rimasta ferita anche una motociclista, colpita dal crollo di un grosso ramo mentre stava transitando in via Ugo Fontanatetta, a Civitavecchia.

Sul posto, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Civitavecchia e i sanitari del 118. I paramedici hanno prestato soccorso alla donna che è stata trasportata in ospedale mediante ambulanza. Gli uomini del 115, invece, hanno provveduto a rimuovere e potare il ramo e mettere la strada in sicurezza.