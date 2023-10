Nelle ultime ore, la Lombardia è stata colpita da violenti temporali. La pioggia è caduta incessante sulla città di Milano dalle 4 di questa notte, causando diversi disagi alla circolazione del traffico e l’allagamento delle strade. Il Seveso è esondato, mentre un lungo blackout ha interessato la zona tra Maggiolina e Niguarda.

Maltempo a Milano, esonda il fiume Seveso

Erano circa le 4 del mattino quando su Milano si è abbattuto un temporale violentissimo. La pioggia cadeva senza sosta, accompagnata da forti raffiche di vento e da numerose scariche di fulmini. I milanesi hanno preso d’assalto il centralino dei vigili del fuoco; sono state tantissime le chiamate per i disagi dovuti al disastroso temporale. L’assessore alla Sicurezza del Comune ha comunicato intorno alle ore 6 che il fiume Seveso era esondato: ci sono stati, dunque, diversi allagamenti in tutta l’area di Niguarda e Ca’ Granda. La circolazione del traffico non ha ancora ripreso in maniera regolare e anche alcune fermate della metropolitana sono state momentaneamente chiuse.

Maltempo a Milano: si teme per il Lambro

Così come è accaduto al Seveso, si teme ora che anche il Lambro possa esondare. Per questo motivo, a scopo precauzionale, sono già state evacuate le comunità che si trovano nel parco che prende il nome dall’omonimo fiume. Il maltempo non sta creando disagi solo in Lombardia, un’allerta rossa è stata diramata per la regione del Veneto, mentre quella arancione per l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e il Trentino Alto Adige.