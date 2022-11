Un cane di razza Akita sbrana ed uccide un barboncino. Tutto questo mentre la vittima era tra le braccia del padrone che è stato azzannato.

Attimi di puro terrore sono accaduti in Abruzzo, dove un cane di grossa taglia ha sbranato e ucciso un barboncino e ha aggredito un ragazzino di 14 anni costringendolo al ricovero in ospedale.

Cane sbrana e uccide un barboncino e attacca due bambini: 14enne ferito al volto e alla mano

I fatti sono avvenuti a Colonnella, in Abruzzo, domenica 30 ottobre 2022. Era una mattinata apparentemente tranquilla e due ragazzini di 10 e 14 anni erano stati lasciati a casa del nonno dai propri genitori. I due giovani avevano con loro l’inseparabile toy, un barboncino. Quella domenica mattina, come di consuetudine, i due fratelli hanno portato a spasso il cane ma mentre passeggiavano hanno fatto un incontro spiacevole.

L’aggressione

Sulla loro strada è comparso un cane di grossa taglia di razza Akita. L’animale ha subito fatto capire le sue intenzioni e la bimba di 10 anni è scappata urlando e si è messa in salvo. Il fratello 14enne però non ha voluto lasciare Toy tra le grinfie dell’Akita e allora l’ha preso in braccio per provare a proteggerlo. A nulla è servito il suo aiuto, in quanto l’Akita ha sbranato ed ucciso il barboncino e poi ha morso più volte il braccio del ragazzino costringendolo a correre in ospedale.