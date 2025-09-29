“Insieme al cantante famoso”, chi è il nuovo fidanzato di Guillermo Mariotto?

La vita di Guillermo Mariotto, stilista venezuelano noto al grande pubblico come giurato di Ballando con le Stelle, è sempre stata un intreccio di creatività, audacia e scelte fuori dal comune. Dietro l’immagine scintillante e l’ironia che lo contraddistinguono, si nascondono esperienze di vita intense, ricordi di un’adolescenza alla ricerca di identità e storie d’amore inaspettate.

Le voci su un nuovo fidanzato sono sempre più insistenti, di chi si tratta?

Gli esordi e le avventure di Guillermo Mariotto

Dopo il debutto di Francesca Fialdini come concorrente a Ballando con le Stelle, la puntata di Da Noi a Ruota Libera ha riservato numerose sorprese, tra cui l’intervista di Guillermo Mariotto, celebre membro della giuria dello show di Milly Carlucci.

Lo stilista ha colto l’occasione per raccontare alcuni episodi inediti della sua vita, andando ben oltre il tema della danza. Mariotto ha ripercorso la sua adolescenza negli Stati Uniti, un periodo di introspezione e ricerca della propria identità: da giovane, trascorreva molto tempo chiuso nella sua stanza, tra letture e disegno, sentendosi diverso dagli altri. Solo la visione di due uomini che si baciavano su una rivista gli ha dato il coraggio di fare un passo importante, trasferendosi a San Francisco all’età di sedici anni.

Nella città californiana, Mariotto ha vissuto esperienze fuori dal comune, incontrando personalità dello spettacolo come Barbra Streisand, Donna Summer, Earth Wind & Fire e i Village People. In particolare, ha ricordato una breve relazione con il “cowboy” del gruppo.

“Quindi mi sono trasferito a San Francisco a 16 anni, così ho conosciuto i Village People, sono apparsi sulla mia strada. Tra loro c’è stato qualcosa con il cowboy, è stata una serata di beneficenza, l’ho conosciuto lì, così come ho conosciuto Barbra Streisand, Donna Summer, Earth Wind & Fire e molti altri. C’erano anche i Village People, ma al cowboy piacevano molto giovani diciamo così. All’epoca una relazione di tre mesi era una cosa enorme, io ero proprio un ragazzino”.

Oltre agli anni giovanili, Mariotto ha raccontato anche un capitolo meno noto della sua vita: il matrimonio con una modella a metà anni Ottanta. La scelta non nacque da un sentimento romantico, bensì dalla necessità di proteggere la giovane donna dalle rigide regole della madre.

“Sua mamma era un avvocato di Filadelfia che le proibiva di uscire e fare tardi la sera. Lei era matta completa e mi disse ‘risolvo il problema, ci sposiamo e così posso essere libera’. Abbiamo preso casa insieme e siamo stati insieme del tempo. Era un’amicizia con dei compromessi e alla fine c’ho anche preso gusto. Le ho insegnato tanti trucchi… cosa? Come si fanno certe cose. Però eravamo molto legati”.

“Insieme al cantante famoso”, chi è il nuovo fidanzato di Guillermo Mariotto?

Sul piano sentimentale, il designer venezuelano non ha mai confermato la presenza di un partner nella sua vita, pur dichiarando in passato che l’amore non conosce confini e che tutti hanno pari diritti, indipendentemente dall’orientamento sessuale.

Mariotto ha inoltre spiegato che negli ultimi anni si è concentrato sulla spiritualità, diventando un “Camilliano Laico”, e che questo percorso gli ha portato una forma di appagamento tale da rendere secondarie passioni e relazioni romantiche, considerandole addirittura faticose e simili a una “droga”.