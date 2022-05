Capelli forti per l’estate: i migliori rimedi naturali

Avere dei capelli forti per l'estate vuol dire iniziare a prendersene cura già da ora. Scopriamo insieme come fare.

Avere dei capelli forti per affrontare l’estate al meglio è l’obiettivo di moltissime persone, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel modo più semplice e naturale possibile.

Capelli forti per l’estate

L’estate è la stagione più bella dell’anno, ma porta con sé alcuni risvolti negativi che, tuttavia, possiamo tenere a bada semplicemente adottando qualche accorgimento in più, soprattutto per quanto riguarda la pelle del corpo e del viso e i capelli, che resteranno morbidi, forti e voluminosi nonostante il caldo e l’acqua di mare.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come avere capelli forti per l’estate ed, eventualmente, quali sono i migliori rimedi naturali ai quali ricorrere per proteggere i capelli da eventuali danni da parte del sole e come ripararli in caso di danno in corso.

Capelli forti per l’estate: consigli

Il miglior consiglio che si possa dare è quello di preservare sempre i capelli, in ogni stagione dell’anno, poiché ogni stagione porta con sé sia risvolti positivi e sia risvolti negativi per i capelli. Solo in questo modo si può arrivare ad avere dei capelli forti e sani per tutta la durata dell’estate. Ovviamente, questo non vuol dire che chi ha avuto poca cura dei capelli nelle stagioni precedenti sia spacciato, anzi! Fortunatamente, al giorno d’oggi, si può contare su una vasta gamma di prodotti naturali, per giunta, grazie ai quali recuperare e riparare i capelli, siano essi danneggiati, spenti, fragili, secchi, crespi.

Lavare regolarmente i capelli, applicare un balsamo e creme specifiche per la nutrizione e purificazione di capelli e bulbo pilifero, applicare delle maschere specifiche, almeno una volta alla settimana, così come pure asciugare i capelli in modo corretto, spazzolarli o pettinarli con cura sono consigli preziosi che noi tutti dovremmo seguire. Se tali accorgimenti non vengono messi in pratica, infatti, il rischio è quello di dover affrontare, con il tempo, effetti collaterali importanti, come, ad esempio, la perdita di capelli.

Capelli forti per l’estate: rimedi naturali

Come si anticipava nel paragrafo precedente, la perdita dei capelli è la conseguenza più devastante che la cattiva cura dei capelli, da parte di una persona, porta con sé. Sebbene la perdita dei capelli possa essere la conseguenza di problemi molteplici e differenti, quando questa segue alla trascuratezza, allo stress o all’ansia, una soluzione naturale, come Foltina Plus, potrebbe fare la differenza.

Foltina Plus è la prima lozione in spray, naturale e biologica, grazie alla quale proteggere e preservare i capelli per l’estate, ripararli dai danni meccanici e proteggerli dalla caduta, soprattutto grazie all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa Repens, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse ordinarlo o per avere maggiori info, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione e potrete acquistare due confezioni a 49,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

