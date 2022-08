Capelli ricci perfetti: dalle piastre degli anni 2000 ai tutorial di Tik Tok

Prendersi cura dei capelli ricci può risultare complicato, soprattutto se non si utilizzano i giusti strumenti capaci di dar vita ad una riccia chioma luminosa e ben definita.

I ricci sono una tipologia di capelli molto amata grazie alla loro voluminosità, ma se non sono curati in modo adeguato, possono diventare facilmente crespi e ingestibili.

Prendersi cura dei capelli ricci può risultare complicato, soprattutto se non si utilizzano i giusti strumenti capaci di dar vita ad una riccia chioma luminosa e ben definita.

Per avere dei capelli ricci perfetti non può mancare nella quotidianità un prodotto per i ricci apposito, come il balsamo, lo shampoo o la maschera, in grado di rigenerare e definire il capello.

Per esempio, un prodotto Davines per i ricci può essere una soluzione efficace per domare una chioma folta e poco definita, capace di addolcire anche i ciuffi più ribelli e di garantire la tenuta di un’acconciatura per tutta la giornata.

Oggi esistono numerosi strumenti per definire un capello riccio: se negli anni Novanta – Duemila si è iniziato a non poter fare a meno di piastre e ferri modella ricci, oggi si possono anche seguire semplici video tutorial su TikTok per ottenere dei ricci perfetti utilizzando metodi innovativi e naturali.

Mantenere i ricci perfetti negli anni 2000

Il riccio anni Novanta – Duemila si distingue per il suo essere ben definito e per la lunghezza. Questi ricci soffici e lunghi, raramente nascevano in seguito all’utilizzo di uno specifico prodotto per i ricci, come magari accade oggi. Lo strumento più comune per realizzare una lunga e voluminosa chioma di ricci era utilizzare piastre e ferri, di ogni grandezza e misura, capaci di dare vita ad una piega perfetta, ciocca dopo ciocca. Una soluzione sicuramente efficace, ma che con il tempo ha lasciato spazio ai vari prodotti estetici per i ricci, che a loro volta proteggono il capello da ogni forma di calore.

Questi strumenti, infatti, sottopongono il capello a forte stress, rischiando di indebolirlo, danneggiarlo, spezzarlo o addirittura bruciarlo, per questo è importante non abusarne per mantenere una chioma forte e sana. Durante l’utilizzo di piastra e ferro è molto importante proteggere i capelli con prodotti specifici come i termoprotettori, che difendono le lunghezze dall’aggressività del calore.

Ricci perfetti: TikTok e i video tutorial

Con l’avvento dei vari social network si è rivoluzionato il modo umano di interagire con la realtà e la comparsa di TikTok con i suoi video tende a semplificare la vita. Sono numerosi i video tutorial e i cosiddetti “life-hacks”, piccoli consigli e trucchetti che mirano a rendere più semplice la quotidianità.

Se negli anni Novanta per ottenere un riccio perfetto era necessario utilizzare piastra e ferro, oggi con l’avvento dei video tutorial su TikTok, sono sufficienti delle matite, una fascia o una semplice cintura di accappatoio per una riccia chioma invidiabile!

Si tratta di tutorial fai da te proposti da TikTok, dove si mostra effettivamente come rigenerare e definire in poche mosse un riccio perfetto.

Uno dei video che ha spopolato e continua a farlo è quello che mostra come avere dei ricci perfetti utilizzando delle semplici matite su cui arrotolare man mano le ciocche. Aspettando il giusto tempo, che solitamente non va oltre una notte, si otterrà un risultato perfetto.

E ancora, un altro tutorial diventato virale mostra, per esempio, come utilizzare una fascia per capelli (o in alternativa una cintura presa da un accappatoio), per definire dei ricci perfetti. Il procedimento consiste nel legare la cintura sulla testa, come se fosse una fascia, e man mano attorcigliarvi intorno tutte le ciocche. Si creerà una sorta di acconciatura da mantenere fissa per almeno una notte. La mattina seguente, una volta slegata delicatamente ciocca dopo ciocca, vengono fuori dei capelli ricci voluminosi e ben definiti, senza per forza affidarsi piastre e ferri.

L’utilizzo di specifici prodotti per i ricci, poi, consente di mantenere i capelli in salute e conservare una piega perfetta dalla mattina alla sera, per una chioma da favola dalla testa alle punte.