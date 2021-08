Capelli rovinati dall’estate: come rimediare naturalmente

I capelli rovinati dipendono da vari fattori in estate: salsedine, cloro, sole, ma è possibile rimediare con una ottima lozione come Foltina Plus.

L’estate è una stagione di gioia e di allegria, ma i suoi effetti possono avere delle conseguenze terribili per la chioma che la rovina e disidrata. Per porvi rimedio, ecco quali lozioni e prodotti usare in caso di capelli rovinati dalla stagione estiva e cosa fare per farli tornare sani e forti come prima del periodo vacanziero.

Capelli rovinati dall’estate

Il sale, l’alimentazione, il cloro sono solo alcune delle cause per cui i capelli tendono a rovinarsi, perdere la loro luminosità e lucentezza. Tutti questi fattori portano ad avere i capelli rovinati che si indeboliscono e sfibrano. Il periodo estivo è davvero stressante per la chioma dal momento che entra in contatto con i raggi aggressivi del sole e dell’acqua di mare.

In estate si tende anche a sbizzarrirsi nel provare nuove acconciature e tagli diversi per cui i capelli tendono a stressarsi e quindi a rovinarsi. Tutti questi elementi portano a dei danno al cuoio capelluto. L’acqua del mare e della piscina è sicuramente uno shock termico per i capelli rovinati che possono diventare secchi e fragili. Il cloro della piscina e la salsedine sbiadiscono il colore assumendo forme strane e innaturali.

L’esposizione prolungata ed eccessiva al sole, magari senza protezione o un cappello, rischia di scolorire la chioma arrivando alla desquamazione del fusto capelluto che causa capelli sfibrati e opachi. In estate, complice anche aperitivi e vari stuzzicchini, feste e cene fuori, non si riesce a rispettare una buona alimentazione e i capelli ne risentono apparendo spenti.

I capelli rovinati sono un problema estetico molto comune dal momento che sono sottoposti a vari fonti di stress che li fanno apparire non luminosi e forti nel modo giusto.

Capelli rovinati dall’estate: cosa fare

Un problema alquanto comune e normale considerando i vari fattori esterni: dal cloro alla salsedine sino agli shampoo frequenti che sono deleteri per i capelli rovinati. Al ritorno in città, dopo le vacanze, è facile che i capelli possano essere fragili, cadere o anche spezzarsi. Per questa ragione, è bene rimediare fin da subito con i giusti prodotti e lozioni, come Foltina Plus che li fa tornare luminosi.

Bisogna correre ai ripari fin da subito prendendosi cura dei capelli rovinati e apportando tutta la cura e dedizione necessaria. Si consiglia di usare l’olio protettivo per i capelli fragili e opachi. Basta spalmarlo sulla lunghezza della capigliatura sia prima che dopo il bagno in mare. In questo modo si schermano i raggi e la chioma non si danneggia.

Per ridare vita ai capelli rovinati e secchi per via dell’estate, le maschere rigeneranti e nutrienti sono i migliori alleati. Si trovano in varie tipologie e la cosa importante è che siano idratanti. Si possono realizzare anche in casa con ingredienti naturali quali olio d’oliva da cospargere sul cuoio capelluto e che dona morbidezza e lucentezza al capello.

L’alimentazione gioca un ruolo altrettanto importante nel benessere dei capelli. Si consiglia, proprio per ridare luminosità al capello, di cibarsi di alimenti come frutta e verdura, mandorle e noci evitando quelli grassi e il cosiddetto junk food, deleterio per il capello e la sua struttura.

Capelli rovinati: miglior lozione naturale

Insieme alle maschere e all’olio protettivo, considerando che i capelli rovinati possono anche spezzarsi e quindi cadere, il modo migliore per correre ai ripari è usare la migliore lozione in circolazione. Si tratta di Foltina Plus, una lozione spray a base naturale che è adatta sia a uomini che donne.

Una lozione della Natural Fit, quindi di origine italiana che permette ai capelli di tornare luminosi e lucenti. Grazie a questo rimedio, si ha nuovamente una chioma splendente. Stimola la ricrescita del capello sin dalla prima applicazione. Considerata universalmente l’alternativa al trapianto e all’intervento chirurgico. Si torna ad avere una chioma folta, forte nel medio-breve periodo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Con questa lozione si dimenticano le zone diradate dal momento che arresta la caduta del capello,stimola e riattiva la microcircolazione. Permette di favorire i follicoli spenti stimolandoli e aumenta la ricrescita, soprattutto nelle zone che sono più diradate. La soluzione migliore per ogni tipo di capello e dona ottimi risultati in pochissime settimane.

Non ha nessuna controindicazione o effetto collaterale dal momento che presenta componenti naturali, quali arginina che ha una funzione vasodilatatrice in quanto favorisce la crescita del capello in maniera rapida; serenoa che ostacola la formazione della calvizie e fieno greco che è ricco di fitoestrogeni e contrasta la caduta del capello.

Basta spruzzarla nelle zone diradate, massaggiare facendo movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Per ordinarla, dal momento che Foltina Plus è originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo e inviarlo. La lozione è in vendita al costo di due confezioni al prezzo di 49€ con spese gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito e anche contrassegno, quindi contanti direttamente al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.