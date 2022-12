Capodanno 2022, quanto costa il cenone da Massimo Bottura? Menù e prezzi

Cifre da capogiro per il cenone di Capodanno 2022 all’Osteria Francescana, il ristorante di Massimo Bottura situato a Modena? Menù e prezzi dello chef.

Capodanno 2022, quanto costa il cenone da Massimo Bottura? Prezzi

Se il prezzo del menù proposto per il cenone di Capodanno 2022 da Carlo Cracco ha cifre alte addirittura per l’alta cucina (500 euro, bevande escluse oppure 650 euro con degustazione di vini), la cifra che dovrà pagare chi prenoterà all’Osteria Francescana a Modena di Massimo Bottura è ben più elevata.

Il menù previsto dallo chef per la notte di San Silvestro, infatti, costa 1.000 euro a persona bevande escluse ed è intitolato “With a Little Help from My Friends”.

La proposta presentata da Bottura, messa sul mercato per la prima volta nel 2020, è alquanto singolare in quanto non rappresenta solo una parentesi di alta cucina ma è anche interamente dedicata ai Beatles.

Il menù dello chef dedicato ai Beatles

Nello specifico, il menù per il cenone di Capodanno 2022 offerto dal ristorante di Bottura prevede le seguenti portate:

Sgt Pepper and the Lonely Hearts Club Band (tre stuzzichini in tre colori – verde, rosa e arancione – a base di meringhe, rapa rossa, basilico, menta, lime, carota e zenzero)

Cuvée Louise Pommery 1999 e 2004

Champagne

A Day in a Life (pane sfogliato, annodato con miele di Casa Maria Luigia e cristalli di sale)

Cuvée Louise Pommery 1999 e 2004

Champagne

Cellophane Flowers and Kaleidoscope Eyes (a base di seppie, nero di seppia, cappesante, cozze e bottarga)

Non Lo So

Genziana, Erbe Aromatiche, Chartreuse, Cedrata, Tonica

We are all Connected Under One Sky (ravioli, pancia di maiale affumicata, vongole di Goro e New England clam chowder)

Chateau D’Yquem 2015

Sauternes, Bordeaux

If I’m Wrong I’m Right (merluzzo in salsa di curry verde)

Trebbiano d’Abruzzo 2016, Valentini

Trebbiano, Abruzzo

Strawberry Fields (risotto con gazpacho di fragola, lambrusco, gamberetti, mozzarella affumicata e pepe Sechuan)

Trebbiano d’Abruzzo 2016, Valentini

Trebbiano, Abruzzo

Lovely Rita (animella con crema di prugna e pepe affumicato, con brodo bollente)

Sakè alle Prugne

Who’s Afraid of Yellow, Green and Orange (piccione glassato con mirtillo e sambuco, salsa di ciliegie, crocchetta di piccione con albicocca e savor)

Amarone della Valpolicella 2008 e 2009, Dal Forno Romano

Corvino, Rondinella, Corvinone, Veneto

In and Out of Style (Crème caramel con latte, foie gras, caramello e miele di Manuka)

Ribolla Gialla 2010, Gravner

Ribolla Gialla, Friuli-Venezia Giulia

Good Morning Good Morning, Winter is coming

Riesling 2020, Joh. Jos. Prum

Riesling, Mosella

Lucy in the Sky Without Lucy (millefoglie di foglie, con castagna, zucca, nocciole, tartufi, funghi, e una nuvola grigia e fredda di zucchero filato)

Riesling 2020, Joh. Jos. Prum

Riesling, Mosella