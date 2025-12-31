Ci siamo, tra qualche ora ci ritroveremo nel 2026, con sogni, speranze e nuovi propositi. Questa sera, sia Rai che Mediaset trasmetteranno in diretta il loro super evento musicale (“L’Anno che Verrà” e “Capodanno in Musica), per aspettare insieme il nuovo anno. Ma, chi salirà sul palco? Scopriamolo insieme.

L’Anno che Verrà, chi salirà sul palco? Le anticipazioni

Marco Liorni è pronto ad accompagnare pubblico e telespettatori nella notte più lunga dell’anno, che segnerò la fine del 2025 e l’inizio del 2026. “L’Anno che verrà” inizierà subito dopo la fine del discorso di fine anno di Sergio Mattarella, in diretta su Rai 1. Ma, chi si esibirà? Vediamo insieme chi saranno i cantanti che saliranno sul palco a Catanzaro? Eccoli in ordine alfabetico: A.O., Antonino, Cecilia Gayle, Clementino, Cristiano Malgioglio, Cugini di Campagna, Gazebo, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Los Plaggers Band con Gigi Rock, Massimo Ranieri, Neri per Caso, Nina Zilli, Nino Frassica. Orietta Berti, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rosanna Fratello, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Settembre.

Capodanno in Musica, chi salirà sul palco? Le anticipazioni

Su Canale 5, subito dopo “La Ruota della Fortuna”, andrà in onda “Capodanno in Musica“, con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi pronti ad attendere il nuovo anno con pubblico e telespettatori. Ecco chi si esibirà: Alessio Bernabei, Baby K, Cioffi, Eddie Brock, Federica Abbate, Fred De Palma, Gigi D’Alessio, I Desideri, Iva Zanicchi, Mew, Mida, Mietta, Petit, Raf, Riccardo Fogli, Sarah Toscano, The Kolors, Tony Maiello, Umberto Tozzi, Vida Loca, Welo e Young Ahsh.