Capodanno su WhatsApp, le migliori frasi da inviare ad amici e parenti

A poche ore dal Capodanno 2022 è arrivato il momento di pensare a qualche bella frase da condividere sulle piattaforme di messaggistica come WhatsApp: ecco qualche ottimo esempio.

Capodanno 2022, le migliori frasi da inviare amici e parenti: l’augurio

Siamo ormai ad un passo dal 2022 ed è arrivato il momento di tirare le somme sull’anno appena passato.

Per moltissime persone non è certo stato un anno semplice questo 2021 ancora all’insegna del Covid. Per questo motivo non può far male un buon augurio a un 2022 pieno di belle cose, anche solo da inviare tramite WhatsApp.

Capodanno 2022, le migliori frasi da inviare ad amici e parenti: qualche esempio

Ecco qui qualche esempio di frasi ideali da inviare ai propri amici, colleghi di lavoro o anche ai propri parenti, per salutare al meglio il 2021 e accogliere il 2022.

Speriamo solo che il 2022 non sia la variante del 2021. Buon anno nuovo!”

“Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon 2022!”

“Che sia un 2022 pieno di “S”: salute, serenità, soldi, sogni, sincerità, sicurezza, successo e speranze. Ops, non ho scritto “sess*”: faccio auguri, non miracoli!”

“Per questo 2022 ti auguro 365 notti di splendidi sogni e 365 giorni in cui realizzarli. Auguri di buon anno!”

“Allo scoccare della mezzanotte pensami per qualche istante, così da farmi diventare il tuo primo pensiero del 2022. Buon anno!”

Capodanno 2022, le migliori frasi da inviare ad amici e parenti: propositi e problemi

“Conosco già i tuoi propositi per il 2022: portare a termine quelli del 2000. Buon anno nuovo!”

“Che questo 2022 sia ricco di soddisfazioni e tante piacevoli sorprese. Buon anno nuovo!”

“Metti le ali ai tuoi sogni e consenti loro di diventare realtà. Buon anno!”

Brindo all’anno che verrà ed alla tua felicità. Buon 2022!”

“Ti auguro un 2022 ricco di matematica: addizionando il piacere, sottraendo il dolore, moltiplicando la felicità e dividendo l’amore con le persone a te più care!”

