Carlo Conti sta per tornare in tv con Tale e Quale Show ed è pronto per una delle sfide televisive più importanti, ovvero quella con C’è posta per te di Maria De Filippi.

Carlo Conti pronto per la sfida con Maria De Filippi

Amici da una vita, Carlo Conti e Maria De Filippi non hanno mai vissuto con eccessiva rivalità le sfide in tv. Da anni, ormai, i due conduttori si contendono gli ascolti della prima serata del sabato, uno con Tale e Quale Show, l’altra con C’è posta per te. Ad oggi, la signora Costanzo non ha mai perso punti di share, ma anche Carletto non può dirsi abbattuto dai dati registrati negli anni passati.

Le parole di Carlo Conti sulla De Filippi

Sia Tale e Quale Show che C’è posta per te debutteranno in tv sabato 7 gennaio 2023. Entrambe le reti hanno parecchie aspettative per questa sfida, ma i conduttori non sembrano altrettanto agguerriti. Intervistato da TvBlog, Carlo Conti ha dichiarato:

“Tra me e Maria non ci sarà mai competizione, siamo troppo amici. C’è posta per te è una corazzata perfetta e programma imbattibile, fatto di tanti sapori, dall’allegria alla commozione, il tutto confezionato in maniera impeccabile. Noi cercheremo di fare un bel programma, con un risultato dignitoso“.

Conti e il no a Sanremo: c’entra la De Filippi

Oltre alla sfida con la De Filippi, Carlo ha parlato anche del suo rifiuto di tornare al timone del Festival di Sanremo. In questa sua decisione, strano ma vero, c’entra proprio Maria. I due, infatti, hanno condotto la kermesse musicale insieme, portando a casa un risultato parecchio entusiasmante. Conti ha dichiarato: