Carlotta Mantovan ha detto di essersi sentita ferita dai giudizi della giuria di Ballando con le stelle poi è scoppiata a piangere. I giudici hanno risposto alle sue dichiarazioni.

Carlotta Mantovan contro la giuria di Ballando con le Stelle: lo sfogo in lacrime

Carlotta Mantovan si è lasciata andare ad uno sfogo. Poco prima della sua esibizione a Ballando con le Stelle, è stato mostrato un video. Non le sono piaciute le parole come “fredda, rigida, sterile e falsa“. Con la voce spezzata dal pianto, ha dichiarato di non essere abituata a dare giudizi così netti sulle persone. “La gente come me, che ha sofferto, ha bisogno di leggerezza. Ed è per questo che sono qui. Perché ne ho bisogno e la cerco tutti i giorni. La cerco anche nelle cose stupide e banali. Mi fa andare avanti nella mia vita quotidiana. Per andare avanti bisogna pensare a qualcosa di positivo. Io sono una persona riservata. Così come la televisione dà voce a chi ha bisogno di esternare il proprio dolore, così dovrebbe fare un passo indietro per chi ha un pudore molto forte” ha dichiarato.

Sfogo di Carlotta Mantovan: la reazione della giuria

Una volta tornati in studio, i membri della giuria di Ballando con le Stelle hanno voluto dare il suo punto di vista. Ivan Zazzaroni ha affermato che quando esprimono i giudizi si parla solo in relazione al ballo e non alla vita privata. Carolyn Smith si è mostrata molto dispiaciuta. “Non c’è niente di personale Non ho fatto nessun commento cattivo. Moreno poteva anche spiegarti. Io sono qui dal 2007 e capisco voi che non siete ballerini. Vi ammiro, ma il mio giudizio non è mai stato distruttivo. Non posso cambiare il mio modo di essere” ha dichiarato la giurata. Selvaggia Lucarelli ha difeso la collega Carolyn. “Il nostro regalo è trattarti come tutti gli altri, altrimenti ti relegheremmo al passato” ha spiegato.