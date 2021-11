Carolina Marconi, chemio terminata: “Una data che ricorderò per sempre”

Carolina Marconi ha espresso ai fan la sua gioia dopo l'ultima seduta di chemioterapia a cui ha dovuto sottoporsi.

Il 10 novembre 2021 Carolina Marconi si è sottoposta alla sua ultima seduta di chemioterapia e sui social ha manifestato il suo entusiasmo per l’importante traguardo.

Carolina Marconi: la fine della chemioterapia

Da mesi Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia più difficile: l’attrice e showgirl ha scoperto infatti di avere un cancro al seno e, dopo un delicato intervento chirurgico, si è sottoposta ad alcune sedute di chemioterapia.

L’ultima seduta è stata un importante traguardo per la showgirl, che ha manifestato la sua felicità attraverso i social: “Per me sarà una data importante che ricorderò per sempre ..quel giorno ero molto emozionata e preoccupata al tempo stesso ..volevo vestirmi carina con un colore dell’abito verde militare x sentirmi un po’ “Soldato Jane”…subito però smontata da Ale il quale appena mi ha visto ha detto ..”ma ti sei vestita al buio?”, ha scritto la showgirl, e ancora (riferendosi al fidanzato Alessandro Tulli): “Soltanto la sera una volta rientrata a casa mi sono accorta che lui e la mia famiglia mi avevano organizzato una festa incredibile con le mie amiche più care ,la mia famiglia ..la mia cognatina ..un giorno che nn dimenticherò mai per tutto l’affetto che mi avevano e mi hanno sempre dimostrato..sicuramente da questa esperienza ne uscirò più forte.”

Carolina Marconi: la malattia

Carolina Marconi ha deciso di combattere la malattia con coraggio e positività e sui social ha portato il suo esempio alle tantissime persone che, come lei, stanno combattendo contro un cancro. Al fianco della showgirl sono sempre stati presenti gli amici e i familiari più intimi (oltre ovviamente al fidanzato Alessandro Tulli, che lei non ha mancato di ringraziare attraverso i social).

Carolina Marconi: la vita privata

Carolina Marconi e l’ex calciatore stanno insieme da moltissimi anni e desiderano fortemente avere un figlio insieme.

La showgirl si stava sottoponendo proprio a dei controlli finalizzati a una gravidanza quando ha scoperto di avere un cancro al seno. La sua battaglia contro il tumore, ha specificato Carolina Marconi, non le ha fatto abbandonare il sogno di avere un giorno un figlio suo:

“Farò l’impossibile per riuscire a diventare madre”, ha confessato pubblicamente la showgirl, e ancora: “Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”.