Carolina Marconi contro Giulia Nati per il video in cui simula un ricovero: l'influencer non ha incassato in silenzio.

Carolina Marconi si è scagliata contro Giulia Nati per il video in cui finge di essere ricoverata in ospedale, alimentata da una serie di borse di lusso. L’ex gieffina, avendo avuto un tumore, sa benissimo cosa significa lottare tra la vita e la morte.

Carolina Marconi contro Giulia Nati per il video

Fino a qualche giorno fa, in pochi sapevano chi fosse Giulia Nati. Poi, la donna – di professione influencer/fashion designer – ha pensato bene di pubblicare un video che, anche se in negativo, l’ha resa famosa. Si è fatta immortalare mentre, distesa su un letto, indossa una mascherina dell’ossigeno e una flebo al braccio attaccata a una serie di borse Hermès. A didascalia, ha scritto: “I need a new wish“, ossia “Ho bisogno di un nuovo desiderio“. Il filmato ha alzato un polverone e anche Carolina Marconi ha detto la sua.

Carolina Marconi asfalta Giulia Nuti

Tra i commenti al video di Giulia Nuti c’è anche quello di Carolina Marconi. L’ex gieffina ha tuonato:

“Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così”.

La replica di Giulia Nuti a Carolina Marconi

Giulia Nuti non ha incassato in silenzio e, neanche a dirlo, ha giustificato il filmato ignobile tirando in ballo l’ironia. Ha replicato:

“Ciao Carolina sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio”.