Carolina Marconi, il dramma: "Prima dell'operazione ho scritto a tutte le persone a cui tengo"

Due anni fa Carolina Marconi si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento a causa del suo cancro al seno, e lei stessa ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato alcuni particolari ai suoi fan.

Carolina Marconi: il tumore

Carolina Marconi ha solo recentemente superato la sua battaglia contro il cancro e nelle ultime ore ha raccontato via social alcuni retroscena sul periodo più difficile della sua vita e su ciò che avrebbe fatto prima del delicato intervento a cui si è sottoposta per via del tumore. “Prima dell’operazione ho mandato un messaggio a tutte le persone per me importanti”, ha dichiarato, e ancora:

“Quando ho scoperto di avere un tumore, l’ho fatto per caso. Io e il mio compagno desideravamo un figlio. Siamo sempre stati degli zii molto presenti e abbiamo sempre avuto il sogno di diventare genitori. Ma fino a quel momento avevamo rimandato. Quando abbiamo deciso di provare ad avere un bimbo, ho fatto dei controlli ginecologici. Dopo la mammografia sembrava essere tutto ok, ma il dottore mi disse che probabilmente avevo una protesi del seno rotta e mi consigliò di fare una risonanza (…) Prima di cominciare la chemioterapia sono stata 9 ore sotto i ferri, ho avuto tanta paura. Non sapevo se sarei uscita viva da quella sala operatoria e quindi ho voluto mandare un messaggio a tutte le persone per me più importanti per dirgli quanto le amassi”. Sui social in tanti le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà, e sono impazienti di saperne di più in merito alle sue condizioni e alla sua vita privata. Dopo la sua battaglia contro il cancro, Carolina Marconi ha confessato di voler realizzare il sogno di diventare madre di un bambino.