Carolina Marconi in ospedale: "Una paura incredibile"

A distanza di due anni dalla battaglia da lei affrontata contro il tumore, Carolina Marconi si è sottoposta ad una serie di controlli e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Carolina Marconi in ospedale: le sue condizioni

Settimana di follow up per Carolina Marconi che, due anni fa, si è sottoposta alle terapie previste per un tumore al seno. L’ex gieffina ha confessato che a causa della malattia ha dovuto rimandare a data da destinarsi il suo proposito di avere un figlio e, nelle ultime ore, ha descritto ai fan la preoccupazione da lei provata alla prospettiva di dover affrontare di nuovo la malattia. Per questo motivo la showgirl ha dovuto sottoporsi di nuovo a dei controlli e ha scritto:

“Dopo un pochino una giovanissima infermiera, mi accarezza la fronte, un gesto bellissimo che mi fa crollare in un pianto liberatorio. Dovevo fare l’esame, non avevo altra scelta. Finalmente mi calmo, respiro e alla fine va tutto bene. La conferma del test arriverà tra 3/4 giorni, ma sono fiduciosa”, ha affermato, e ancora: “Volevo solo condividere questo con voi e mandare un abbraccio grande a tutti coloro che ogni giorno ‘lottano’ senza arrendersi mai – conclude – Non si molla”. Oggi l’ex gieffina ha dovuto mettere da parte il suo sogno di avere un figlio insieme al compagno, Alessandro Tulli, e più volte via social si è espressa e battuta a proposito delle leggi per l’oblio oncologico.