Carolina Marconi, la dedica alle sue fan: “Questo è il nostro libro”

Carolina Marconi: il libro

Carolina Marconi ha appena pubblicato il suo primo libro, intitolato Sempre con il sorriso e incentrato sulla sua battaglia contro il cancro.

La showgirl ha deciso di dedicare il volume alle sue fan che, come lei, stanno combattendo la difficile battaglia contro la malattia. “A tutte le donne che non hanno mai mollato ,a tutti gli amici di instagram che non mi hanno mai fatto sentire sola riempendomi d’affetto nel momento più difficile della mia vita..questo non è il mio libro ma “il nostro “libro..senza di voi non sarei mai riuscita a realizzarlo GRAZIE vi voglio bene…

per sempre la vostra Pelatina”, ha scritto la showgirl.

Carolina Marconi: la malattia

Lo scorso aprile, durante un controllo di routine, Carolina Marconi aveva scoperto di avere un tumore al seno e, dopo un intervento d’urgenza, è stata costretta a sottoporsi ad alcuni cicli di chemioterapia. Al suo fianco sono sempre stati presenti gli amici e i familiari e sui social la showgirl ha voluto sempre mandare messaggi di speranza e di positività ai suoi fan.

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

Carolina Marconi ha confessato che lei e il suo compagno, l’ex calciatore Alessandro Tulli, desiderano un figlio insieme. La showgirl ha anche dichiarato che, nonostante le cure le impedirebbero di restare incinta, farà di tutto per avere un giorno un figlio suo.

“Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Mi scrivono tutte le donne che hanno avuto un tumore, mi tranquillizzano, mi danno coraggio.

Così, ho deciso di usare la pagina instagram personale come un diario per interagire e rispondere a chi mi scrive, a chi mi chiede consigli. Io sono felice di farlo perché grazie a tutte queste donne trovo anche io la forza.”