La coreografa Carolyn Smith ha posto fine al suo periodo di assenza sui social e ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: come sta la giudice di Ballando con le Stelle dopo la chemio?

Carolyn Smith come sta dopo la chemio, il post sui social

Carolyn Smith sta affrontando per la terza volta la sua battaglia contro il cancro al segno. Dopo aver svelato il ritorno della malattia e aver trascorso del tempo lontana dai riflettori, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle ha deciso di tornare sui social e raccontare ai followers quali siano le sue condizioni di salute, rivelando di sentirsi meglio e di essere determinata a guarire.

In un recente video postato sul web, la donna ha spiegato di aver affrontato “non il miglior periodo della mia vita” e di aver avuto bisogno di “tempo con me stessa” per fare i conti con le sue fragilità. “A volte si deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuove energie”, ha affermato la Smith.

Se da un lato ha ribadito di non aver intenzione di arrendersi al tumore, la coreografa ha anche ammesso di averci pensato spesso.

Gli impegni lavorativi

Mentre va avanti nel suo percorso, Carolyn Smith ha garantito ai fan di star continuando a mantenere tutti i suoi impegni, specialmente quelli lavorativi. “Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci interno di me. Era la stanchezza che mi parlava”, ha detto.

“Durante l’estate prendo tempo per me a stare a casa per mangiare bene, esercizi giornaliere, quality time con la mia famiglia. Ancora due viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra… poi Padova (casa) e Roma per la chemio. Voi cosa fate di bello per l’estate?”, ha aggiunto la giudice di Ballando con le Stelle.